Pomigliano | trovato cadavere in strada tra via Leopardi e via Trieste Forse vittima di una rissa

POMIGLIANO D’ARCO, 27 LUGLIO 2025 – Un cadavere di un uomo tra i 30 e 40 anni è stato rinvenuto questa notte tra via Leoprdi e via Trieste. Morte avvenuta forse a causa di una violenta lite. L’uomo, tra i 30 e i 40 anni, presumubilmente di nazionalitĂ straniera, forse dell’Est Europa è stato trovato privo di vita nelle prime ore del mattino. Secondo una prima e ancora non confermata ricostruzione, l’uomo, sarebbe stato colpito piĂą volte nel corso della rissa. Nessuna traccia di armi da taglio o da fuoco: la morte sarebbe stata provocata da violenti colpi fisici, in particolare da un colpo mortale alla nuca, dove è stato riscontrato un evidente ematoma. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Pomigliano: trovato cadavere in strada tra via Leopardi e via Trieste. Forse vittima di una rissa

In questa notizia si parla di: pomigliano - trovato - cadavere - strada

Pomigliano: trovato cadavere in strada tra via Leopardi e via Trieste - POMIGLIANO D’ARCO – Il cadavere di un uomo di giovane età è stato rinvenuto questa mattina tra via Leopardi e via Trieste a Pomigliano.

Cadavere nel bagagliaio di un'auto a Pomigliano d'Arco: veicolo abbandonato da un ladro, il corpo è del padre; Cadavere nel bagagliaio di un’auto rubata e abbandonata a Pomigliano. Arrestato il figlio della vittima; Napoli, dalla Germania col cadavere del padre in auto: arrestato.

Trovato cadavere di un uomo a Pomigliano: indagano i carabinieri - Il cadavere di un uomo è stato rinvenuto stamane nel centro di Pomigliano, davanti a un bar, all'incrocio tra via Trieste e via Leopardi. Da ilmattino.it