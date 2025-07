pomigliano serbo ucciso a calci e pugni durante una rissa notturna la vittima aveva 51 anni

POMIGLIANO D’ARCO, 27 LUGLIO 2025 – Un cittadino serbo di 51 anni è morto nella notte tra il 26 e il 27 luglio in via Trieste a Pomigliano d’Arco, probabilmente a seguito delle percosse subìte durante una violenta rissa. I Carabinieri della stazione locale, allertati dal personale del 118 intorno alle ore 3.00, sono intervenuti al civico 105 per la segnalazione di tre persone ferite in strada. All’arrivo dei militari, per uno dei tre non c’era piĂą nulla da fare: l’uomo, riverso a terra, era giĂ deceduto, verosimilmente a causa dei colpi ricevuti durante la colluttazione. Le altre due persone coinvolte, anch’esse di nazionalitĂ serba, sono rimaste ferite ma non risultano in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Primacampania.it

