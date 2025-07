Polizia Locale | dal 1° agosto nuovi orari e modalità di accesso al pubblico per gli uffici

Dal 1° agosto 2025 vengono revisionate le modalità di ricevimento al pubblico per gli uffici della Polizia Locale di Modena. La nuova articolazione riguarda l'accesso sia alla sede centrale di via Galilei 165 che alla sede decentrata di via Fabriani 47, a ridosso del centro storico. La. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: polizia - locale - agosto - modalità

Generi alimentari venduti in un ex salone di parrucchieri, blitz della polizia locale - Aveva trasformato, senza nessuna autorizzazione, un salone da parrucchiere in un negozio di alimentari.

Nuovo presidio della polizia locale: "I cittadini ci chiedono più sicurezza" - Garantirà maggior sicurezza sul territorio e servizi più vicini alla cittadinanza, il nuovo presidio fisso della Polizia locale dell’Unione ‘Terre e Fiumi’ nel Comune di Riva del Po, che troverà spazio nelle sedi municipali di Berra e Ro Ferrarese.

Furbetti e abusivi fra tassisti ed Ncc: interviene la Polizia Locale di Brindisi - BRINDISI – C’è chi barava sulle tariffe e chi faceva da autista, nonostante non avesse adeguata licenza.

Sabato 2 agosto chiusa la Cassa per i pagamenti presso la sede della Polizia Locale Vai su X

In occasione delle manifestazioni: “Profumo di Pesca: Cenando in Piazza Nuova” di Sabato 26 luglio 2025 “Mostra Intercomunale delle Pesche” di Sabato 2 agosto 2025 il Comando della Polizia Locale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabi Vai su Facebook

Polizia Locale: dal 1° agosto nuovi orari e modalità di accesso al pubblico per gli uffici; Via Chiesa di San Prospero: chiusura al transito da mercoledì 9 aprile; Trattamento di dati personali mediante l’uso di droni in dotazione alla Polizia locale.