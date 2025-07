Politica regionale unita contro l’aggressione transfobica

A poche ore dall'aggressione transfobica avvenuta nella serata di ieri, sabato 26 luglio 2025, al Parco Desio dei Rizzi, le firme politiche prendono distanza e manifestano solidarietĂ ai ragazzi vittime dell'accadutoFacciamo un passo indietro. Erano circa le 20 quando, due ventenni sono entrati. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Aggressione transfobica, posizione forte del sindaco De Toni: “Udine è casa di tutti. Stiamo dalla parte delle vittime" - Anche il Sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, a poche ore dall’aggressione transfobica avvenuta sabato 26 luglio 2025, durante il Festival FOMO, al Parco Ardito Desio dei Rizzi, esprime solidarietà alle vittime e condannando senza mezzi termini il gesto discriminatorio.

