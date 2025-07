Tempo di lettura: 2 minuti Lutto nella politica, è scomparso l’ex parlamentare Giuseppe Ossorio. Ossorio, per tutti Peppino, aveva 81 anni. Storico leader dei Repubblicani in Campania, era nato a Ragusa nel 1944. Napoletano d’adozione, si laureò in Economia e Commercio alla Federico II di Napoli, con una tesi in scienza delle finanze. Iscritto all’ordine dei dottori commercialisti, affiancò alla attività professionale una lunga carriera politica nel Pri, partito repubblicano italiano. È stato protagonista della vita politica, a cavallo tra prima e seconda repubblica. Due volte deputato nel centrosinistra, tre volte consigliere regionale, negli anni ’80 due volte consigliere comunale a Napoli, una volta consigliere provinciale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Politica in lutto, addio a Ossorio: fu storico leader repubblicano in Campania