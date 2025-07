La scorsa stagione, quella del ritorno in Seconda Categoria a sei anni di distanza dall’ultima volta, si era conclusa con una salvezza arrivata grazie allo sprint finale (senza dover comunque passare dalla roulette russa dei playout). E la Polisportiva Naldi, partendo dal rendimento evidenziato nel passato torneo, punta a dare il massimo anche nella Seconda Categoria 202526. La rosa a disposizione del confermatissimo tecnico Francesco Campolo (arrivato a Poggio alla Malva a stagione in corso, dopo aver iniziato in Prima con il CSL Prato Social Club, ndr) è stata presentata pochi giorni fa a Villa La Malva, alla presenza del presidente Mauro Bianchi e della dirigenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polisportiva Naldi. Si riparte con fiducia