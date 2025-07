Pogacar vince per la quarta volta il Tour de France Van Aert si prende l’ultima tappa

Anche l’ultima tappa del Tour de France 2025 ha regalato emozioni. Tadej Pogacar, che vince per la quarta volta la Grand Boucle, ha attaccato anche sul circuito di Montmartre, ma ha dovuto fare i conti con Van Aert, che ha staccato la maglia gialla andando a prendersi la vittoria. Secondo posto per Davide Ballerini, terzo Modric. POGACAR VINCE PER LA QUARTA VOLTA IL TOUR DE FRANCE: LA CRONACA DELL’ULTIMA TAPPA Le prime fasi dell’ultima frazione sono piuttosto tranquilli. A 50 km dal traguardo, a causa delle difficili condizioni metereologiche, vengono neutralizzati i distacchi che di fatto suggellano il trionfo di Pogacar in questa edizione del Tour de France. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

