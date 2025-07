Pogacar vince il Tour de France 2025 4° trionfo a Parigi | Milan maglia verde ultima tappa a van Aert

Tadej Pogacar vince il Tour de France 2025, 4° trionfo a Parigi per il fenomeno sloveno: impresa di Jonathan Milan, che conquista la maglia verde. L'ultima tappa se la prende Wout Van Aert. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pogacar - vince - tour - france

Giro: Tarling vince crono, Pogacar rosa - 17.17 Il britannico Joshua Tarling si aggiudica la cronometro Tirana-Tirana (13,7 km, con una salita non trascurabile), valida come seconda tappa, con 1" di vantaggio su Primoz Roglic.

Giro del Delfinato 2025, tappa 1: vince Pogacar. Ordine d'arrivo e classifica generale - Montlucon (Francia), 8 giugno 2025 - La tappa 1 spiega bene fin da subito perché mai come quest'anno il Giro del Delfinato 2025 può essere considerato l'anteprima del Tour de France 2025: vince in volata Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard, Mathieu Van Der Poel e Remco Evenepoel, per un poker da sogno che tra qualche settimana si sfiderà, ognuno per i propri obiettivi sulle strade della Grande Boucle.

Pogacar travolgente al Delfinato, vince e si vendica: “Non mi piace, ma è il ciclismo moderno” - Tadej Pogacar si conferma il re del Delfinato imponendosi anche nella settima tappa in solitaria. Poi la rivincita contro la Visma.

Tadej Pogacar vince il Tour de France 2025 Il campione dell'UAE concede il bis un anno dopo e mette in bacheca il quarto Tour de France #TDF2025 #Cycling #Pogacar Vai su X

Sta dominando il Tour de France e si appresta a vincerlo per la quarta volta Ma Pogacar ammette che vuole solo tornare a casa Vai su Facebook

Parigi è di van Aert, il (4°) Tour è di Pogacar!; Tadej Pogacar vince il suo quarto Tour de France, a Jonathan Milan la maglia verde; Tour de France, Tadej Pogacar vince per la quarta volta in carriera.

Tadej Pocagar vince il Tour de France 2025, Van Aert si prende gli Champs-Élysées! - Tadej Pogacar conquista per la quarta volta in carriera il Tour de France. Scrive generationsport.it

Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France per la quarta volta - Lo sloveno Tadej Pogacar ha vinto il Tour de France, la principale corsa a tappe di ciclismo, per la quarta volta, la seconda consecutiva. Segnala ilpost.it