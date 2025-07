Pnrr settima rata da 18,3 miliardi e spesa salita al 40% | l’Italia si conferma prima della classe in Europa

È attesa già per oggi la liquidazione della settima rata del Pnrr, che porterà i fondi ottenuti dall’Italia a 140 miliardi di euro. La richiesta di pagamento era stata presentata a dicembre, la Commissione aveva approvato la valutazione preliminare il primo luglio. La rata ammonta a 18,3 miliardi. Il 30 giugno il governo ha inviato la richiesta di pagamento dell’ottava rata, pari a 12,8 miliardi: i traguardi e gli obiettivi da raggiungere entro il primo semestre 2025 sono stati raggiunti. Per l’Italia il risultato è doppio, perché molti di quegli obiettivi sono stati conseguiti con largo anticipo rispetto ai tempi fissati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pnrr, settima rata da 18,3 miliardi e spesa salita al 40%: l’Italia si conferma prima della classe in Europa

