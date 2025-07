Pjanic sul campionato | Napoli riparte da una stagione meravigliosa Lo scorso anno avrebbe dovuto vincere lo scudetto l’Inter

Pjanic, ex centrocampista della Juventus, ha espresso la propria opinione sulla prossima stagione di Serie A. Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport nella quale ha affrontato diversi temi legati al prossimo campionato di Serie A e al calciomercato estivo. L’ex regista bianconero, oggi osservatore attento del calcio italiano, ha offerto una panoramica chiara su quelle che a suo avviso saranno le squadre protagoniste nella lotta scudetto, indicando Napoli e Inter come le principali candidate al titolo. Secondo Pjanic, il club partenopeo riparte con grandi ambizioni dopo una stagione straordinaria, nella quale Antonio Conte ha saputo imprimere la propria mentalitĂ vincente trasformando la squadra in un gruppo solido e competitivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

