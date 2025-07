Pjanic consiglia la Juve | Farei uno sforzo e proverei a portarlo a Torino questa estate Scudetto? Due squadre partono in prima fila

Pjanic consiglia la Juve: «Farei uno sforzo e proverei a portarlo a Torino questa estate». Le dichiarazioni del bosniaco alla Gazzetta dello Sport. Miralem Pjanic  è intervenuto a La Gazzetta dello Sport  per parlare della Juventus e di calciomercato. Le sue dichiarazioni. NUOVA JUVE – « Ho sempre la Juventus nel cuore e sono contento di vedere nel club Giorgio, uno che trasmette stabilità e senso di appartenenza a tutti, giocatori e tifosi. "Chiello" ama la Juventus. E conosce la storia e lo spogliatoio: sarà preziosissimo » DAVID – « David ha numeri importanti, parliamo di un nove che ha sempre segnato tanti goal in un campionato meno tattico della Serie A ma fisico e impegnativo come quello francese.

Serena consiglia la Juve per il ruolo di attaccante da attingere in sede di mercato: «Se dovesse vendere Vlahovic e non trattenere Kolo Muani, punterei su di lui. È una prima punta completa» - di Redazione JuventusNews24 Serena, ex attaccante nonché attuale opinionista, è sicuro: i bianconeri dovrebbero puntare su questo giocatore per rinforzare l’attacco.

Causio consiglia la Juve: «Ora serve una sterzata e un top allenatore. Conte? C’è una differenza tra lui e tanti altri suoi colleghi» - di Redazione JuventusNews24 Causio consiglia la Juve: le sue dichiarazioni a Tuttosport sui bianconeri, divisi tra il finale di stagione e la pianificazione della prossima annata.

Gentile consiglia Conte: «Non so dove andrà , ma io gli auguro una cosa per questo motivo». Poi sul futuro prossimo della Juve: «Senza Champions sarebbe come una retrocessione» - di Redazione JuventusNews24 Gentile si è espresso sul futuro di Antonio Conte e su quello della Juve senza Champions League: le sue parole.

Juve, senti Tardelli: Yildiz da blindare. Nel caso Vlahovic ci perdono tutti; Tardelli consiglia la Juventus | Ripartire da Yildiz Farei uno sforzo per Kolo Muani.