L'aumento delle risorse sulla non autosufficienza a livello regionale, e il successivo riparto nella conferenza territoriale socio sanitaria dell'Ausl Romagna, portano nuove risorse anche per il distretto di Ravenna. "In Ufficio di Presidenza della Conferenza territoriale socio-sanitario – dichiara il sindaco Alessandro Barattoni – abbiamo approvato il riparto del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza, che per il distretto di Ravenna significa un incremento, sul 2025, di circa 3,6 milioni di euro. Di questi, quasi la metà dovrà essere utilizzata per l'adeguamento della remunerazione dei servizi sociosanitari accreditati, in particolare per l'applicazione del contratto degli operatori interessati.

Più fondi per la non autosufficienza: "Li useremo per i contratti di lavoro" - L'aumento delle risorse sulla non autosufficienza a livello regionale, e il successivo riparto nella conferenza territoriale socio sanitaria dell'Ausl Romagna, portano nuove risorse anche per il ...

