L’energia del futuro arriva dalla Centrale di Tavazzano e Montanaso. Con l’ottavo Bilancio di sostenibilità , Ep Produzione annuncia l’entrata in esercizio nel 2024 della nuova unità a ciclo combinato, portando la potenza dell’impianto a 1.970 MW, con maggiore efficienza e sostenibilità . L’unità , con potenza netta di 800 MW e rendimento oltre il 62%, rappresenta un deciso passo avanti in termini di prestazioni e riduzione delle emissioni. L’investimento, parte dei 203 milioni stanziati nel 2024, ha visto 138 milioni destinati al sito lodigiano e al cantiere di Ostiglia. Importante anche l’impatto economico locale: il 57% della spesa per forniture è andato a imprese del territorio, confermando il ruolo della centrale come motore energetico, occupazionale e sociale per l’area. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Più energia, meno emissioni alla Centrale di Tavazzano