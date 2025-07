pista ciclabile il tracciato prosegue

Passa la pista ciclabile del quartiere “San Carlo” e la cancellata della scuola elementare “Enrico Romani”, nel tratto di piazza Alcide De Gasperi, arretra di un metro. Se ne sono accorti i residenti di questa zona, transitando nella storica piazza, dove si affacciano anche la chiesa e l’oratorio “San Carlo”: la recinzione del plesso didattico, per circa un centinaio di metri, è stata rimossa, per costruirne una nuova più all’interno del giardino scolastico, allargando così il vecchio marciapiede in modo da realizzare il tracciato per i ciclisti e per i pedoni. Nei fatti, proseguono i lavori per costruire la nuova ciclabile lunga poco più di un chilometro, che unirà via don Minzoni a via Strada, attraversando il centro del quartiere; i primi cantieri sono stati aperti proprio dove parte il percorso, all’angolo tra via don Minzoni appunto e via Grandi, nella zona nord del vialone del campovolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

