Pisa si chiude il ritiro valdostano con una vittoria ottime indicazioni per Gilardino

Pisa, si chiude il ritiro valdostano dei toscani: vittoria nell’ultima amichevole contro la Pro Vercelli: decide Piccinini Buon test per il Pisa, che chiude il ritiro valdostano con una vittoria e segnali incoraggianti in vista del campionato. Il gol decisivo lo firma Piccinini al 39’, su azione di contropiede rifinita da un’ottima accelerazione di Lind, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pisa, si chiude il ritiro valdostano con una vittoria, ottime indicazioni per Gilardino

In questa notizia si parla di: pisa - chiude - ritiro - valdostano

Cremonese chiude la Regular Season con sconfitta contro Pisa, ora testa ai playoff promozione - Termina con una sconfitta indolore la Regular Season della Cremonese. I grigiorossi cadono 2-1 in trasferta contro il Pisa e chiudono al quarto posto.

Il Pisa chiude al meglio: 2-1 alla Cremonese. E ora la Serie A - Pisa, 13 maggio 2025 – Ultima partita, ultima passerella per il Pisa di Filippo Inzaghi. Ultima partita stagionale, una partita di Serie B per la società nerazzurra.

Ultima giornata di serie B: pari Carrarese, il Pisa chiude con una vittoria - PISA – Si chiude il campionato di serie B con due gare ininfluenti per il risultato per le toscane. I nerazzurri del Pisa, ancora ebbri per le feste per la promozione storia in serie A, onorano il campionato fino alla fine e superano la Cremonese all’Arena Garibaldi, squadra a caccia della migliore posizione nelle griglia playoff.

Il Pisa chiude vincendo il ritiro di Morgex; Parla Knaster, Anno difficile, ma saremo pronti; Parla Knaster, 'Anno difficile, ma saremo pronti'.

Morgex e test internazionali: il programma completo del ritiro del Pisa - PISA – È ufficialmente iniziata l'avventura del Pisa Sporting Club nella stagione 2025- Come scrive msn.com

Calcio, verso il ritiro del Pisa in Valle d'Aosta - La presenza in Valle d'Aosta della squadra di calcio del Pisa - Scrive rainews.it