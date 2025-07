Pioggia e temporali su Napoli e Campania | allerta meteo della Protezione civile

La Protezione civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello “giallo” per piogge e temporali valido lunedì 28 luglio, dalle ore 09:00 fino alle ore 23:59.Queste le zone interessate dall'allerta: 1 (Piana. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - temporali - campania - meteo

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticità idrogeologica di livello 'giallo'.

Allerta meteo, temporali e piogge in arrivo: il Comune chiude parchi, spiagge e Pontile Nord - La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello "Giallo" per piogge e temporali, a partire dalla mezzanotte e fino alle 14 di domani, martedì 6 maggio.

Allerta meteo a Napoli e in Campania: temporali, grandine e vento martedì 6 maggio - Maltempo previsto per la giornata di domani, martedì 6 maggio, a Napoli e in Campania: la Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo di colore giallo.

MALTEMPO - Campania, allerta meteo gialla per piogge e temporali dalle ore 9 alle ore 23:59 di lunedì 28 luglio https://ift.tt/shoPcve Vai su X

ALLERTA METEO GIALLA GIOVEDÌ 17 LUGLIO PER TEMPORALI La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali val Vai su Facebook

Meteo Campania, allerta gialla per temporali; In arrivo la pioggia, domani allerta meteo gialla in Campania; Allerta meteo gialla in Campania lunedì 28 luglio: piogge e temporali tutta la giornata.

Inizio settimana con allerta meteo gialla: in Campania previsti temporali - Incertezza previsionale: possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento ... Da rainews.it

Meteo Campania, allerta gialla per temporali - La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge ... Scrive msn.com