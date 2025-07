Piogge e grandinate sulla Romagna | caduti fino a 65 millimetri d' acqua nel Ravennate

Tuoni, fulmini, ma anche acquazzoni e grandinate. Un violento fronte di maltempo ha attraversato ieri tutta la Romagna. E non è mancato qualche disagio provocato dal temporale. Dai potenti acquazzoni che si sono abbattuti in città a qualche grandinata che ha colpito in particolare le colline più. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: grandinate - romagna - piogge - caduti

Violente grandinate in Romagna: il maltempo torna a farsi sentire - Torna a farsi sentire il maltempo nel Ravennate. Le due allerte meteo diramate da Arpae e Protezione Civile, per le giornate di oggi e di domani, mettevano in guardia dai possibili intensi temporali che, nel primo pomeriggio di lunedì, hanno iniziato ad abbattersi anche nel nostro territorio.

Grandinate e cambiamento climatico, Legacoop Romagna: "Serve l'intervento delle istituzioni" -  "Nei giorni scorsi una forte grandinata si è abbattuta sulla campagna tra Forlì e Ravenna. Nel territorio forlivese, dove maggiore è stata l’estensione dell’area colpita, sono decine le imprese agricole che hanno subito danni gravi, fino alla perdita completa dei raccolti.

Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo - Bologna, 26 luglio 2025 – L’ondata di forte maltempo annunciata con l’allerta meteo è arrivata in Emilia Romagna.

Torna il sole ? Dopo le piogge della notte la situazione e' in rapido miglioramento nella nostra regione. Alle ore 7:45 troviamo gli ultimi deboli rovesci sulla costa ferrarese e qualche goccia tra cesenate e riminese ma ampie schiarite avanzano da Sud Ovest. Vai su Facebook

Piogge e grandinate sulla Romagna: caduti oltre 55 millimetri d'acqua a Forlì; Grandine e nubifragi in Emilia Romagna: frane, strade chiuse, blackout e accumuli record; Maltempo in Emilia-Romagna, allagamenti e forti grandinate nel Modenese e nel Parmense, disagi nel Bolognese. I Comuni sui social: «Evitare gli spostamenti».

Piogge e grandinate sulla Romagna: caduti oltre 55 millimetri d'acqua a Forlì - La perturbazione che ieri ha attraversato tutta la Romagna con tuoni fulmini ha portato con sé anche una grande quantità di pioggia e qualche grandinata ... Scrive forlitoday.it

Nubifragi, fulmini e grandinate: l’Emilia Romagna travolta dal maltempo - Il forte maltempo interessato nel pomeriggio vaste zone tra le province di Ferrara, Bologna, Modena e tutta la Romagna: ecco le zone più colpite ... Come scrive msn.com