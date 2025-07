Pio Esposito Inter aumentano le aspettative per il talento | svelato il piano di Chivu

Pio Esposito Inter, le ultime sul futuro del giovane attaccante nerazzurro dopo il gol realizzato nel Mondiale per Club. I dettagli. La stagione 202526 dell’ Inter si aprirĂ con un reparto offensivo finalmente completo e ben assortito. A fianco dei titolarissimi Lautaro Martinez e Marcus Thuram, il tecnico Cristian Chivu potrĂ contare su due alternative di qualitĂ e prospettiva: Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito. Proprio su quest’ultimo, classe 2003, si concentrano molte delle attenzioni del club e dei tifosi, anche in chiave Nazionale Azzurra. Come riportato da Tuttosport, il gol realizzato da Esposito lo scorso 25 giugno contro il River Plate – in amichevole – ha segnato un punto di svolta nella sua giovane carriera. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito Inter, aumentano le aspettative per il talento: svelato il piano di Chivu

Esposito brilla con lo Spezia: 17 gol e un futuro da scrivere con l’Inter - Francesco Esposito è senza dubbio una delle rivelazioni più brillanti della stagione di Serie B. L’attaccante classe 2005, in prestito dallo Spezia ma di proprietà dell’Inter, ha chiuso la stagione regolare con 17 reti all’attivo, la sua miglior annata in carriera, confermando tutto il potenziale che in casa nerazzurra conoscono bene fin dai tempi del settore giovanile.

