Gli uomini della Scientifica hanno lasciato, diverse ore fa, il padiglione Monaldi dell’ ospedale San Camillo di Roma dove sono state ritrovate delle ossa umane. A fare il macabro rinvenimento, gli operai che erano al lavoro per ristrutturare l’ala della struttura, sede di un reparto chiuso da anni. I resti umani sono stati consegnati ai medici legali che dovranno analizzarli per stabilirne la provenienza ma secondo indiscrezione sembra risalgono a tempi molto recenti. Una volta stabiliti almeno il sesso e l’età dei frammenti, il Dna potrà essere comparato con i profili già in possesso della Procura di Roma tra cui quello di Emanuela Orlandi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pietro Orlandi: “Le ossa ritrovate al San Camillo di Roma? Lì c’era il covo della Banda della Magliana, ma spero non siano di Emanuela. Significherebbe che è morta”