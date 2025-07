Pierfrancesco Favino | Giro con una Bmw R nineT Salire su una F1 in Rush fu un sogno

L'attore romano ci racconta il suo rapporto con il mondo dei motori, a due e quattro ruote. Lungo il trascorso di Pierfrancesco Favino con auto e moto, dai primi viaggi di libertà fresco di patente ai tanti chilometri tra set e palchi dove ha consacrato la propria carriera, fino ad arrivare ai giorni nostri in cui dal suo garage fanno capolino anche una Bmw R nineT e un'auto elettrica. Il punto più alto in Rush, pellicola del 2014 che portava in scena il leggendario duello in Formula 1 tra Niki Lauda e James Hunt. Qui Pierfrancesco Favino, nei panni del pilota Clay Regazzoni, è salito a bordo di vere monoposto dell'epoca. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pierfrancesco Favino: "Giro con una Bmw R nineT. Salire su una F1 in Rush fu un sogno"

In questa notizia si parla di: pierfrancesco - favino - ninet - rush

Pierfrancesco Favino: «E' difficile parlare con le mie figlie. Il mestiere del genitore è complicato: ti mette sempre dei dubbi. Anche a me capita di alzare la voce» - L'attore ha presentato a Cannes Enzo, film d'apertura della Quinzaine des Cinéastes, dove interpreta un padre in conflitto con il figlio adolescente

Enzo, educazione sentimentale e di classe nel film postumo di Cantet con Pierfrancesco Favino: la recensione - Ha aperto la Quinzaine a Cannes il film postumo di Laurent Cantet diretto dal suo collaboratore Robin Campillo.

Il ministro Giuli risponde alla richiesta di Pierfrancesco Favino: "Sono d'accordo, bisogna dialogare" - Il Ministro Alessandro Giuli, mentre si trovava al Salone del Libro di Torino, ha risposto all'appello sostenuto da Pierfrancesco Favino dichiarandosi disposto a incontri e dialoghi.

Pierfrancesco Favino: Giro con una Bmw R nineT. Salire su una F1 in Rush fu un sogno; Favino (Regazzoni in Rush): «Salire sulla Ferrari 312T mi ha sconvolto. I piloti sono super-uomini»; Shirley MacLaine biografia.

Pierfrancesco Favino a MIDO 2025 ospite di Persol: “Il mondo del ... - Pierfrancesco Favino ospite di Persol a MIDO 2025 per parlare di cinema, occhiali da sole e l'importanza di sognare. Come scrive vogue.it

Pierfrancesco Favino, la compagna (con cui non ha mai voluto lavorare ... - Pierfrancesco Favino e la compagna Anna Ferzetti sono una coppia dal 2003 e quando gli è stato chiesto il motivo per cui non abbiano mai lavorato insieme (a parte nel film "Tutti per 1 - Riporta leggo.it