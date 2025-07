Pieno di sicurezza in valigia Volantini e sorrisi al casello | Al volante con prudenza

"Rallenta, sei in vacanza!". È un messaggio chiaro e diretto quello lanciato dalla campagna nazionale per la sicurezza stradale ’ Vacanze coi fiocchi ’, che quest’anno si rinnova per la sua 26ª edizione e a cui il Comune di Ferrara conferma la propria adesione. L’iniziativa è promossa dal Centro Antartide di Bologna e si avvale del patrocinio di Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani e Regione Emilia-Romagna. Nella mattinata di ieri al casello autostradale di Ferrara Sud, in concomitanza con il primo weekend di esodo estivo, l’assessore comunale alla Sicurezza Cristina Coletti, insieme ad una pattuglia della Polizia Locale, ha partecipato all’evento di lancio della campagna, consegnando brochure agli automobilisti su cui sono impressi i consigli su come tenere sempre alta l’attenzione alla guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

