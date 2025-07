Piccola fenomenologia impopolare del mare per chi come me lo odia

Odio il mare e lo odio in tutte le sue manifestazioni: come liquido, come sfondo di foto Instagram, come luogo in cui la gente si sente in diritto di essere felice e sudata. «Non ti piace il mare?», e ogni volta mi devo giustificare. «Allora ti piace la montagna?», neppure. Come quando ti chiedono «per quale squadra tifi?», nessuna, e restano increduli. «Odio lo sport», ancora più increduli, quasi fossi un alieno. Torniamo al mare, questa è la stagione del mare, e sto scrivendo a 18 gradi, con una felpina, perché fuori ce ne sono 32 ma io vivo in un habitat con quattro condizionatori. Dunque, il mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piccola fenomenologia impopolare del mare per chi come me lo odia

In questa notizia si parla di: mare - piccola - fenomenologia - impopolare

