Piccola criminalità e maxi risse Street Tutor nel centro storico

È la risposta dell’amministrazione comunale alle pressanti richieste di esercenti e residenti del centro storico, da mesi diventato teatro di ripetuti episodi di microcriminalità e maxi-risse. Da venerdì sera è iniziato il servizio di Street Tutor che il Comune ha affidato a una ditta specializzata. Gli operatori sono riconoscibili per una pettorina ad alta visibilità e hanno il compito di sensibilizzare i cittadini sulle ordinanze e sui regolamenti comunali legati alla gestione del flusso di persone in prossimità della zona dei locali e segnalare alle forze dell’ordine eventuali situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piccola criminalità e maxi risse. Street Tutor nel centro storico

Notte di sirene in Brianza tra risse, maxi incidenti e soccorsi ad ubriachi - Una notte particolarmente movimentata quella tra sabato 7 e domenica 8 giugno. Sono state numerose le chiamate al 112 per richieste di interventi delle forze dell’ordine e dei sanitari per risse, soccorsi a persone ubriache e incidenti.

Risse e droga a Foggia, chiusi tre locali: maxi-multa da 5.000 euro, cosa succedeva durante le serate - La Polizia di Stato ha sospeso esercizi pubblici e circoli privati a Foggia per illeciti, garantendo sicurezza e prevenzione.

Maxi risse, furti e un tentato omicidio: chiusa la discoteca Art di Desenzano, la decisione del questore - Il Questore di Brescia ha chiuso l'Art Club Disco a Desenzano del Garda per 20 giorni a causa di violenza e furti.

