picchio esordio in coppa italia contro il pineto

La stagione dei bianconeri allenati da Francesco Tomei si aprirĂ a Pineto. Il cammino dell’Ascoli prenderĂ il via nel match della Coppa Italia di serie C programmato per domenica 17 agosto con fischio d’avvio previsto alle ore 21 allo stadio Pavone-Mariani. Questo l’abbinamento del primo turno eliminatorio che poi, qualora il Picchio dovesse accedere al turno successivo, potrebbe offrire addirittura l’eventuale terzo derby annuale con la Samb. I rossoblĂą il giorno prima, sabato 16, infatti ospiteranno la Vis Pesaro al Riviera delle Palme (ore 21). Chi la spunterĂ si dovrĂ scontrare nel secondo turno proprio contro la vincente di Pineto-Ascoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

