Picchia minaccia e insulta la moglie | scatta allontanamento e braccialetto elettronico

Divieto di avvicinamento per un operaio quarantenne di Palma di Montechiaro, accusato di maltrattamenti in famiglia. Dossier. Nell'Agrigentino sempre più gli uomini che picchiano le donne, l'esperta: "Va aiutato anche chi commette la violenza"L'uomo dovrà indossare il braccialetto elettronico per. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it