Piastri vince il GP di Spa con un sorpasso di forza a Norris al primo giro Bel podio di Leclerc terzo con la Ferrari Settimo Hamilton

Vittoria di Piastri conquistata con forza nel corso del primo giro superando Norris. Bel terzo posto di Leclerc, dopo la McLaren c'è la Ferrari e questo è un bel segnale.. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Piastri vince il GP di Spa con un sorpasso di forza a Norris al primo giro. Bel podio di Leclerc, terzo con la Ferrari. Settimo Hamilton

