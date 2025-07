Calciatore in gioventù, sindacalista in Cgil per la componente socialista, assessore ai lavori pubblici con la giunta Dragoni poi direttore generale del Ravenna Calcio di Corvetta e Fabbri nell’anno in cui dalla C passò alla B, quindi di nuovo assessore, con delega estesa comprendente anche l’urbanistica, chiamato dal sindaco D’Attorre: una sommatoria variegata di esperienze che hanno portato Alfredo Petrone a diventare protagonista, negli anni Novanta, dell’avvio di due grandi progetti urbanistico-infrastrutturali di Ravenna: la dislocazione dello scalo merci ferroviario e il risanamento della Darsena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Petrone e le visioni del futuro: "Il nuovo Prg e la Darsena, così vidi la città cambiare volto"