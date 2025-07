Pet Therapy per i piccoli pazienti Donazione del Rotary al Policlinico

Il Rotary Club Castelvetro di Modena – Terra dei Rangoni ha donato 4.500 euro al Policlinico per il progetto Pet Therapy in Pediatria, che rientra tra quelli di Umanizzazione delle cure promossi dall'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena. L'assegno è stato simbolicamente consegnato dal presidente dell'annata 2024-25 Emanuele Attanasio, accompagnato dalla Segretaria del Club Monica Lei e dall'addetta alla Comunicazione Marica Pellegrino. I donatori sono stati accolti dal direttore amministrativo di AOU di Modena, Cosimo Palazzo, dalla pediatra referente del progetto Anna Rita Di Biase, della Pediatria diretta dal prof.

