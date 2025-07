Pestaggio del 15enne i Salesiani | I coinvolti sono estranei alla nostra comunità

“Non è stata una gang, nemmeno cinque persone, ma solo due che si sono intrufolate nel cortile adibito a parcheggio dell’Oratorio Salesiano di Caserta, da via Don Bosco, probabilmente seguendo il 15enne a cui volevano rubare il motorino”, è quanto dichiarato dall'Istituto Salesiano di Caserta in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Pestaggio del 15enne, i Salesiani: I coinvolti sono estranei alla nostra comunità ; Caserta, 15enne aggredito ai Salesiani: «Mio figlio picchiato dal branco all'oratorio»; CASERTA – Brutalmente aggredito nel cortile dell’oratorio Salesiano: figlio di un noto oculista in attesa di intervento chirurgico. Ecco la dinamica del pestaggio.

Caserta, 15enne aggredito ai Salesiani: «Nessuna gang in oratorio» - A seguito dell'aggressione del giovane Alessandro, 15enne preso a pugni in faccia da un branco di cinque persone, la Casa Salesiana è intervenuta sull'accaduto: ... msn.com scrive

Caserta, 15enne aggredito ai Salesiani: «Mio figlio picchiato dal branco dell'oratorio» - Il branco gli ha rotto la mandibola sia a destra che a sinistra a forza di pugni in faccia. Come scrive ilmattino.it