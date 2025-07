Pessina lascia il Monza? Il Genoa si unisce alle altre rossoblù a caccia di un’occasione

Pessina potrebbe rimanere in Serie A: dopo la retrocessione del Monza le squadre rossoblù ci stanno pensando tutte Tra le occasioni più interessanti e potenzialmente accessibili in questa finestra estiva di calciomercato figura sicuramente Matteo Pessina, capitano e bandiera del Monza, retrocesso in Serie B al termine dell’ultima stagione. Un’annata difficile per il centrocampista classe . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pessina lascia il Monza? Il Genoa si unisce alle altre rossoblù a caccia di un’occasione

In questa notizia si parla di: pessina - monza - rossoblù - lascia

Calciomercato: Pessina nel mirino di diversi club di Serie A! Le ultime sull’ex Monza - Calciomercato: Matteo Pessina nel mirino di alcune squadre di Serie A! Le ultimissime sull’ex centrocampista del Monza Il futuro di Matteo Pessina, centrocampista classe 1997 e capitano del Monza, è sempre più incerto dopo la retrocessione del club brianzolo e il recente cambio di proprietà, con il passaggio al fondo statunitense Beckett Layne Ventures.

Calciomercato.com – Monza, 4 club di Serie A in fila per Pessina - 2025-07-09 21:50:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il centrocampista e capitano del Monza è pronto a tornare dopo l’operazione.

Ora in rosa ci sono sei giocatori per due posti da titolare e il club guarda anche altrove. Piace anche Pessina del Monza. Rebus mediana tra Nicolussi Caviglia ed Esposito - Possibile restyling in mediana in casa Bologna: attorno ai punti fermi rappresentati da Remo Freuler, Lewis Ferguson e Tommaso Pobega, fresco di ritorno.

#Genoa in corsa per #Pessina. Sul capitano del #Monza le altre due rossoblù di #SerieA, infatti il #Bologna ma anche il #Cagliari sono interessate al calciatore. Vai su X

Calciomercato Bologna - Non solo da "casa nostra", ma anche dalla Brianza confermano il forte interesse dei Rossoblù per Matteo Pessina, in uscita dal Monza Vai su Facebook