Un’esplosione di potenza per un bronzo mondiale. Alessandro Pacetti, giovane di Corridonia, ha centrato il terzo posto al Mondiale di Powerlifting Wdfpf. Si tratta della competizione più importante per quanto riguarda gli stacchi con carichi pesanti, ogni atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi: lo squat, la panca piana e lo stacco da terra. Pacetti, classe 1999, è salito sul podio della categoria (-100kg) grazie allo squat, portando su la bellezza di 255kg totali. Pacetti, neolaureato in Biologia della Nutrizione e impegnato per lavoro nella palestra Officina di Fidia, si cimenta con la pesistica da due anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pesi. Pacetti vince il bronzo al Mondiale