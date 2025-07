Persona dispersa durante un' escursione sull' Etna | ricerche in corso

Sono in corso, da un paio di ore, le ricerche sulla zona del Rifugio Galvarina per ritrovare una persona dispersa durante un'escursione sull'Etna. Le squadre di soccorso sono occupate a quota 1987 metri, alla ricerca di una persona di cui non si hanno notizie dalla tarda mattinata di oggi. Sul. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: persona - dispersa - durante - escursione

Persona dispersa tra le acqua del fiume Sile: ricerche in corso dei sommozzatori. I Vigili del fuoco in sorvolo con l'elicottero - SILEA - Sono iniziate alle 9.30 di questa mattina le operazioni dei sommozzatori alla ricerca di una persona dispersa nel fiume Sile.

Persona dispersa nel fiume Stura a Torino, l’allarme lanciato dai passanti: ricerche in corso - È dalla serata di giovedì 8 maggio che proseguono senza sosta le ricerche di una persona che, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, sarebbe caduta nel fiume Stura dal ponte Amedeo VIII, alla periferia nord della città di Torino.

Persona dispersa in Valdaveto, soccorritori in azione - In Valdaveto vigili del fuoco da Piacenza e da Bobbio in azione, insieme al Soccorso Alpino e alla Croce Rossa di Marsaglia.

Fabio Festa scomparso in Valle Camonica: l’ultimo contatto da una cella telefonica sopra il Monte Blumone; Morto nella zona del monte Blumone: Fabio Festa aveva provato a chiamare i soccorsi; Bocca della Selva, intervento del Soccorso Alpino del Molise per ricerca di persona scomparsa..

Persona dispersa sull’Etna: ricerche in corso nella zona del Rifugio Galvarina - Ore di apprensione sull’Etna, dove una persona risulta scomparsa da diverse ore durante un’escursione. Da itacanotizie.it

Ricerche in corso tra Onno e Barni per una persona dispersa - In campo le squadre VVF di Lecco e Como L’allarme ieri sera, lunedì OLIVETO LARIO/BARNI – I Vigili del Fuoco dei Comandi di Como e Lecco sono impegnati da ieri sera nella ricerca di una persona, sembr ... Scrive informazione.it