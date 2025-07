Perdita d' acqua e aprono una buca in strada mai chiusa Cibelli | I cittadini non meritano improvvisazione

“In via Catena è stata scavata una buca di circa 70x70 cm per una presunta verifica di perdita, e successivamente l’area è stata semplicemente transennata, rinviando il proseguimento dei lavori al lunedì successivo. È inaccettabile che si dia avvio a un intervento del genere a ridosso del fine. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: perdita - buca - acqua - aprono

Tezze sul Brenta. Stavano lavorando all'interno di una buca quando hanno avuto un malore. Uno di loro ha perso i sensi Vai su Facebook

Perdita d'acqua e aprono una buca in strada, mai chiusa. Cibelli: I cittadini non meritano improvvisazione; Prenestino, voragine su via di Acqua Bullicante: chiusa la strada.

Riparata la perdita d’acqua a Fossa - Il Resto del Carlino - Ieri pomeriggio si è posto finalmente rimedio ad una perdita di acqua segnalata nella frazione di Fossa di Concordia. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Perdita d’acqua in via Pisana, sopralluogo della Municipale - la Nazione - Cronaca Perdita d’acqua in via Pisana, sopralluogo della Municipale. lanazione.it scrive