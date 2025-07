Perde il controllo dell' auto e precipita nel bosco

Momenti di paura nel primo mattino di oggi, domenica 27 luglio: intorno alle 9 un’auto è precipitata nel bosco per una quindicina di metri dopo un’improvvisa uscita di strada.È successo a Pavillo, in Val di Non: alla guida del mezzo un 96enne (da quanto emerso un residente della valle) che, per. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

L'auto precipita nel bosco: miracolati in due - Momenti di paura quelli vissuti ieri, lunedì 19 maggio, a Gudon, in Valle Isarco, quando un’auto con a bordo due persone è uscita di strada ed è precipitata per una trentina di metri in un bosco sopra l’abitato.

Auto fuori controllo si ribalta a due passi dal bosco - L’allarme è scattato intorno alle 5:50 di ieri, martedì 10 giugno, quando un’auto si è ribaltata su un fianco nelle strade costeggiate dai boschi in quel di Luson, in Alto Adige.

Nel bosco con un'auto rubata in Svizzera e sei coltelli - Dormiva nel bosco, accanto ad un'auto rubata, con diversi coltelli. É stato denunciato per ricettazione e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere un 47enne, di origine belga, dai carabinieri di Santa Maria Maggiore.

