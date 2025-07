Perde il controllo del moto e finisce fuori strada | incidente lungo la E45

Incidente stradale lungo il tratto aretino della E45. Qui, alle 13 circa di oggi domenica 27 luglio, il personale sanitario dell'emergenza urgenza è intervenuto per prestare soccorso a un uomo di 75 anni. Secondo quanto appreso, il sinistro avrebbe visto il solo coinvolgimento di una motocicletta. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Incidente lungo la Statale 36 a lago: soccorsi urgenti all'uscita di Piona - Un altro incidente lungo la Statale 36 in zona lago. Questa volta i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire d'urgenza lungo la carreggiata nord, in zona Colico, per prestare aiuto a due persone che viaggiavano a bordo di un'auto che avrebbe perso il controllo uscendo di strada.

Incidente sull'autostrada Palermo-Mazara, scontro lungo la bretella per l'aeroporto: 3 feriti - Scontro fra tre mezzi lungo la bretella che porta all'aeroporto Falcone Borsellino. Un incidente si è verificato stamattina di oggi lungo il raccordo della Palermo-Trapani, "Diramazione per Punta Raisi", in direzione Palermo, all'altezza del chilometro tre.

RACCORDO SA-AV: PERDE IL CONTROLLO DELL'UTO E SI RIBALTA, MUORE 42ENNE Grave incidente stradale all'alba di stamane lungo il raccordo autostradale Salerno-Avellino, direzione nord, all'altezza dello svincolo Baronissi Sud.

Floridia: Perde il controllo della motozappa, per un uomo incidente fatale. Un drammatico incidente agricolo è costato la vita a Giuseppe Spada, 60 anni, residente a Floridia. L'uomo è deceduto nel pomeriggio di ieri nel proprio terreno in contrada Finaiti

Incidente a Zanica, perde il controllo della moto e cade sull'asfalto: morto 55enne - Lo schianto fatale sulla Strada 591bis, all'altezza dello svincolo con la Statale 42.

Val di Non, 96enne perde il controllo dell'auto e precipita per 15 metri - L'incidente è accaduto a Pavillo, frazione di Ville d'Anaunia in Val di Non, verso le 9 di domenica 27 luglio.