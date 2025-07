Perché proprio qui? L’Ausl cerca risposte

Debora Badiali (foto), sindaca di Budrio, gli unici tre casi autoctoni di Dengue in Italia (su quasi 100 totali) sono nel territorio da lei amministrato. La ragione di tale concentrazione? "L’ Ausl sta ancora analizzando quale possa essere la spiegazione, gli ultimi prelievi sono stati rivolti a chi aveva frequentato zone ’a rischio’, ma non sono stati rilevati altri contagi". La situazione adesso com’è? "In realtĂ , tutte le azioni intraprese si sono esaurite tra 13 e 18 luglio, il 20 sono terminati i trattamenti porta a porta nel perimetro in cui erano stati registrati i tre contagi, infine il 22 scorso l’Ausl ha fatto un sopralluogo al mercato per analizzare il flusso di persone di passaggio, ma anche i campionamenti alle zanzare non hanno dato riscontro per la Dengue. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

