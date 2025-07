Perché Jonathan Milan arriverà a Parigi con la barba verde | ha perso una scommessa bellissima

Per la terza volta un italiano vincerà la maglia verde del Tour de France. Jonathan Milan arriverà con la maglia verde ai Campi Elisi e la celebrerà con una barba verde. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tour de France 2025: Jonathan Milan ipoteca la maglia verde - L’italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) ha vinto in volata la diciassettesima tappa del 112° Tour de France, consistente in 160 chilometri che hanno portato i corridori da Bollène a Valence.

LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Jonathan Milan si riprende virtualmente la Maglia Verde - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.19 E ora inizia la battaglia per cercare la fuga, si muovono subito uomini di qualità come Quinn Simmons e Ben Healy.

Tour de France 2025, tutte le classifiche: Jonathan Milan riprende la maglia verde, Pogacar perde tre maglie - Jonathan Milan si è ripreso la maglia verde al Tour de France 2025: il velocista italiano ha sprintato al traguardo volante della sesta tappa ed è tornato al comando della classifica a punti, dimostrando di avere tutte le carte in regola per lottare per la conquista della prestigiosa casacca alla Grande Boucle.

