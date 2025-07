Perché Hamilton è in difficoltà a Spa mentre la Ferrari di Leclerc migliora | Lui ce l'ha da alcune gare

Il pilota inglese è reduce da qualifiche disastrose tanto per la Sprint quanto per il Gran Premio di oggi. Non ha fatto polemiche, s'è preso le colpe di tutto ma c'è qualcosa che ha chiarito: "Sembrava quasi che non sapessi frenare ma ho un pacchetto nel posteriore che Charles ha già dal Canada". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Toto Wolff e le difficoltà di Hamilton con la Ferrari: “È un inglese paracadutato in Italia” - Toto Wolff e Lewis Hamilton sono rimasti in ottimi rapporti nonostante il passaggio dell'inglese alla Ferrari.

LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Norris e Piastri dominano nella FP2, 5° Leclerc ed Hamilton in difficoltà - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.49 Ferrari che ha del sottosterzo a centro curva, con Leclerc che sta per lanciarsi.

David #Coulthard non ha usato parole dolci per raccontare le difficoltà che Lewis #Hamilton sta vivendo in #Ferrari. Il britannico prende la paga da #Leclerc, e ci sarà da vedere come risponderà dopo Silverstone

F1 | Coulthard: "Hamilton, avvio Ferrari sotto le attese ma a Silverstone meglio" David Coulthard ha ammesso senza mezzi termini di aver avuto difficoltà a vedere Lewis Hamilton in difficoltà nelle prime gare della stagione con la Ferrari. L'ex pilota britannico, i

Perché Hamilton è in difficoltà a Spa mentre la Ferrari di Leclerc migliora: Lui ce l'ha da alcune gare; Com'è andata finora la stagione della Ferrari; Vasseur tra miglioramenti e difficoltà : Leclerc ha fatto una buona qualifica, ad Hamilton serve tranquillità .