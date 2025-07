Perché alcuni preferiscono avere un cane piuttosto che un figlio | un nuovo studio

Uno studio condotto nel Dipartimento di Etologia adell’UniversitĂ Eötvös Loránd di Budapest ha di nuovo indagato i motivi per cui sempre piĂą persone trattano i cani come figli, in parallelo al calo delle nascite nei paesi occidentali. Due i profili di "pet parent" che emergono: per alcuni l’adozione di un cane sostituisce il desiderio di maternitĂ o paternitĂ , per altri è una scelta consapevole. 🔗 Leggi su Fanpage.it