“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava Antonello Venditti. Deve essere così anche per Antonio Percassi che sarebbe pronto ad acquisire Orio Center, il grande centro commerciale di fronte all’aeroporto di Bergamo. Inaugurato nel 1998 su iniziativa del Gruppo Percassi, il centro è stato successivamente ampliato nel 2017 con ulteriori 35.000 metri quadrati destinati ad aree food e retail. L’acquisizione avverrebbe tramite un investimento paritetico all’interno di un fondo immobiliare regolamentato, e l’operazione valuterebbe l’immobile attorno ai 450 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Percassi e Generali RE pronti ad acquisire Orio Center dai tedeschi per 450 milioni

