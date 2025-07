Per un mese papà ha bevuto solo birra non mangiava più nulla Era distrutto dal divorzio | 44enne trovato morto dal figlio adolescente tra 100 bottiglie vuote

Una spirale di autodistruzione, un dolore così profondo da spingerlo a sostituire il cibo con l’alcol, fino alla morte. Thaweesak Namwongsa, un uomo di 44 anni divorziato, è stato trovato morto nella sua abitazione nel distretto di Ban Chang, a Rayong, in Thailandia. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio di 16 anni, che viveva con lui. Secondo quanto ricostruito, il ragazzo è tornato a casa da scuola e ha trovato il padre privo di sensi, dopo aver avuto una crisi epilettica. Ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma all’arrivo dei paramedici della Siam Rayong Foundation, per l’uomo non c’era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

