O VERCOMPENSATING – L'INGANNO Genere: teen comedy Regia: Benito Skinner. Con Benito Skinner, Wally Baram, Adam DiMarco, Mary Beth Barone, Rish Shah, Corteon Moore, Owen Thiele. Su Prime Video Benny è un ex giocatore di football che si trasferisce alla Yates University per continuare gli studi; l'occasione vuole essere per lui anche un'opportunitĂ per provare a reinventarsi, senza rimanere prigioniero dell'immagine proiettata dagli altri. Benny è, infatti, omosessuale ma non ha mai avuto il coraggio di esternarlo; alla prima sera al college incontra Carmen, una ragazza del New Jersey, anche lei intenzionata a sfuggire ai clichĂ© del passato, emarginata che tenta di farsi spazio.

© Iodonna.it - Per gli amanti delle commedie teen dal retrogusto introspettivo e riflessivo