Per anni ci hanno detto che i neuroni non si rigenerano Ma forse il cervello ha più risorse di quanto pensiamo

l dibattito scientifico sulla neurogenesi adulta è ancora aperto, perché nonostante molti indizi a favore, non esistono ancora prove definitive che dimostrino in modo certo la formazione di nuovi neuroni nel cervello umano dopo l'infanzia. Per molto tempo si è creduto che il cervello adulto fosse una struttura statica, destinata a non generare più cellule nervose dopo la fase embrionale e la prima infanzia. Gli studi sugli animali hanno ribaltato questa visione, mostrando che in specie come topi e uccelli nuovi neuroni continuano a formarsi anche in età adulta.

