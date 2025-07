Pep Guardiola | C' è chi aspetta di vedermi fallire? Sì lo so e ne sono felice mi dà energia

Pep Guardiola entra nella luminosa sala con vista sul Passeig de Gr√†cia di Barcellona, dove lo attende il team di GQ tra sorrisi e abbracci. √ą di ottimo umore, nonostante, mi avvertono, sia appena arrivato da New York e soffra di un forte jet lag. Forse il suo stato d'animo √® dovuto a quella dolce ebbrezza che, a volte, provocano la stanchezza e la mancanza di sonno. O forse √® semplicemente felice di inaugurare il progetto imprenditoriale che √® venuto a promuovere nella c iudad condal, di cui √® uno dei principali azionisti, insieme ad altri ex calciatori del FC Barcelona, come Thiago Alc√°ntara e Jonathan Soriano, e a personalit√† di spicco della societ√† catalana. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

¬© Gqitalia.it - Pep Guardiola: ¬ęC'√® chi aspetta di vedermi fallire? S√¨, lo so e ne sono felice, mi d√† energia¬Ľ