Penultima tappa a Groves Il friulano ipoteca la classifica a punti Pogacar mani sul Tour Maglia verde a Milan

C’è un velocista che oggi a Parigi sfilerĂ in maglia verde e fa notizia perchĂ© è italiano: Jonathan Milan è il terzo della storia a riuscirci, dopo Bitossi (1968) e Petacchi (2010). E’ un’impresa e non per modo di dire: intanto perchĂ© il gigante friulano, che a 24 anni ha vinto anche due tappe, in Francia era al debutto, poi perchĂ© questo Tour di occasioni agli sprinter ne ha concesse poche, infine perchĂ© nella classifica a punti ha dovuto tenere a bada un certo Pogacar, che arrivando spesso davanti si infila in ogni graduatoria. "E’ un grandissimo sogno che si sta realizzando, il segreto è il supporto della squadra, nello sprint ma soprattutto in montagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Penultima tappa a Groves. Il friulano ipoteca la classifica a punti. Pogacar, mani sul Tour. Maglia verde a Milan

Doppietta del friulano dopo il successo di Laval: il suo vantaggio su Pogacar ora sale a 72 punti Vai su Facebook

L’olandese bissa l’impresa dei Pirenei. Milan guadagna terreno nella classifica a punti. Tour, Arensman espugna le Alpi - Per quanto sembri paradossale, l’ultima gita in montagna del Tour sorride a Jonathan Milan: nella corsa alla maglia verde, ... Riporta msn.com