Pentathlon doppio quarto posto per l’Italia nelle staffette degli Europei

Gli Europei senior 2025 di pentathlon moderno, andati in scena a Madrid, in Spagna, si chiudono con un doppio quarto posto per l’Italia nelle staffette di genere: restano ai piedi del podio sia Aurora Tognetti e Maria Beatrice Mercuri sia Giorgio Malan e Roberto Micheli. Nella staffetta femminile Aurora Tognetti (Carabinieri) e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) chiudono al quarto posto con 1420 punti nella gara in cui l’oro va alla Svizzera di Florina Jurt e Katharina Jurt, prime con 1462, davanti alla Cechia di Lucie Hlavackova e Katerina Vanova, seconde a quota 1440, ed all’Ungheria di Noemi Eszes ed Emma Meszaros, terze con 1428. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, doppio quarto posto per l’Italia nelle staffette degli Europei

Milan-Bologna (venerdì 09 maggio 2025 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici. Gli emiliani cercano il colpo al Meazza per rincorrere il quarto posto - Come spesso capita negli incastri di calendario, curiosamente la sfida tra Milan e Bologna in campionato sarà l’antipasto della finale di coppa Italia che si giocherà mercoledì all’Olimpico.

Lazio-Juventus (sabato 10 maggio 2025 ore 18:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Sfida per il quarto posto all’Olimpico - All’Olimpico un altro scontro diretto potenzialmente decisivo per il futuro di Lazio e Juve. I biancocelesti anche senza incantare e con un gol di Dia all’alba della partita hanno battuto 1-0 l’Empoli in un mezzogiorno condito da due espulsioni, permettendo ai biancocelesti di raccogliere la seconda vittoria esterna consecutiva dopo quella contro il Genoa.

Ultimissime Juve LIVE: Calvo lascia il club, i bianconeri chiudono la giornata al quarto posto - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

“Orgogliosi di questa squadra e di come ha reagito agli infortuni”. È fondamentale il quarto posto della staffetta 4x100 con Filippo Randazzo, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Simonelli (anche secondo nei 110 ostacoli) agli Europei a squadre di Madrid Vai su Facebook

