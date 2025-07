Pensioni 2025 ‘in lavorazione’ | Quali i tempi di erogazione della pensione di vecchiaia? 55-90 gg

Diversi lettori ci chiedono lumi circa quello che osservano nel loro cassetto previdenziale, perché spesso le pratiche di pensione risultano ‘in lavorazione’ ma non erogate e giustamente i pensionandi ci chiedono entro quanto potranno finalmente vedere l’accredito della loro pensione. Oggi riproponiamo la domanda del Signor Leo che ci ha contattato in privato fornendoci alcuni dettagli della sua pratica, la risposta, fornita dal Dott. Perfetto, nostro esperto previdenziale, può certamente tornare utile a molti lettori i tempi, ci dice, di erogazione possono variare da 55 giorni, a partire dalla data di ricezione della domanda, a 90 giorni se si tratta di pensione di vecchiaia in cumulo o in totalizzazione. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it

In questa notizia si parla di: pensione - lavorazione - tempi - erogazione

Mi presento: sono Chiara Martinez, Pediatra di Libera Scelta. La dott.ssa Giovanna Chiodi è andata in pensione dal 1 luglio e il cambio di pediatra non è automatico. Per segnare i vostri bambini e ragazzi fino a 14 anni con me si può fare richiesta al CUP, o an Vai su Facebook

Pensioni di aprile 2025: date di pagamento e novità nel cedolino Inps; INPS: TFS – riepilogo dei termini di pagamento; Rata di pensione di dicembre 2024: corresponsione della somma aggiuntiva.

Finestre pensioni 2025: tabella aggiornata e tempi di attesa per ogni uscita - Anche quando si maturano i requisiti per la pensione, le finestre pensione possono far decidere di ritardare l’uscita effettiva dal lavoro ... Riporta msn.com

Il nodo dei tempi di erogazione della pensione - Spesso, quando si parla di pensioni, ci si sofferma sui requisiti pensionistici, ovvero quando un lavoratore raggiunge il diritto alla pensione, e sull'importo della prestazione, ma non si pensa mai ... Scrive milanofinanza.it