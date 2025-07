Pensionato contromano in autostrada incidente spaventoso | quattro morti e un ferito grave

Quattro morti e un ferito in fin di vita. Questo il bilancio gravissimo di un incidente stradale avvenuto lungo l'autostrada A4 Torino-Milano nel tratto compreso tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, al confine tra Piemonte e Lombardia. Sono ancora da accertare le dinamiche dell'accaduto. 🔗 Leggi su Today.it

Quattro morti in scontro fra auto sulla A4, una era contromano - È di quattro morti e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto sull'autostrada A4 Torino- Secondo msn.com

Auto contromano sull’autostrada Milano-Torino: quattro morti e un ferito grave all’altezza di Novara - Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero, per un'auto guidata da un 70enne che ha imboccato contromano ... Segnala fanpage.it