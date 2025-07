Per decenni, mele e banane hanno dominato la classifica dei frutti più salutari. Facilmente reperibili e ricchi di fibre e nutrienti essenziali, sono diventati elementi base nelle diete di tutto il mondo. Tuttavia, una recente ricerca scientifica sta ribaltando questa convinzione consolidata. Uno studio condotto dalla William Paterson University, in New Jersey, ha analizzato 41 varietà di frutta basandosi sulla densità nutrizionale piuttosto che sul sapore o sulla popolarità . Il risultato è sorprendente: il limone è emerso come il frutto più ricco di nutrienti, conquistando il primo posto nella classifica. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Pensavate fosse solo per la tisana? Il limone è il frutto più sano del mondo. Ecco cosa c’è dentro questo tesoro giallo