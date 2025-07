Pedro Pascal nel mirino dei fan | ora scoppia la critica per come ha toccato la moglie di Willem Dafoe

Una clip del 2024 in cui Pedro Pascal tocca il mento di Giada Colagrande ha riacceso il dibattito online. I fan si dividono tra chi parla di gesto inappropriato e chi difende l'attore, invocando contesto e spontaneitĂ . A Hollywood basta un attimo per trasformare un gesto fugace in una discussione planetaria. Se poi ci sono di mezzo due attori amatissimi come Pedro Pascal e Willem Dafoe, il fuoco dei social non tarda a divampare. E così, una carezza sul mento di Giada Colagrande, moglie di Dafoe, è diventata pretesto per interrogarsi su intimitĂ , contesto e percezione pubblica. Una carezza, mille interpretazioni contro Pedro Pascal La scena risale a gennaio 2024, durante la cerimonia in cui Willem Dafoe ricevette la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

In questa notizia si parla di: pedro - pascal - dafoe - moglie

